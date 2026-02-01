ปลัด กทม.เตือน ปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตเลือกตั้ง โดยยืนยันว่า ยังไม่พบปัญหาใหญ่ โดยหลักการจัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ซึ่ง กทม. มีหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกและดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
นอกจากนี้ ยังเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าสูงในวันนี้ โดยขอให้ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่อยู่กลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อร่างกาย
