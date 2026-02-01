ปากีสถานปะทะกลุ่มติดอาวุธขณะโจมตีพลเรือน ส่งผลผู้ก่อการร้ายดับ 92 คน

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองเควตตา ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ว่า กองทัพปากีสถาน แถลงการณ์ว่า จากการปะทะกับกลุ่มติดอาวุธ ในหลายเมืองทั่วแคว้นบาลูจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย 92 คน และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต 15 นาย
การโจมตีดังกล่าว เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังกองทัพปากีสถานระบุว่า ได้สังหารผู้ก่อการร้าย 41 ราย ในการบุกโจมตีแยกกันในแคว้นบาลูจิสถาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถาน และเผชิญกับการก่อความไม่สงบของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมานานหลายสิบปี
