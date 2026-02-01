กกต.ยันเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครตกหล่นที่ชลบุรี ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการรการเลือกตั้ง แถลงภาพรวมการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ (1 ก.พ.) พบว่า จังหวัดชลบุรี ที่เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของผู้สมัครลำปางที่ติดหน้าหน่วย ไม่มีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครของพรรคประชาชน หมายเลข 8 เนื่องจากเกิดความผิดพลาด โดยจังหวัดลำปางส่งเอกสารแนะนำตัวผู้หมายเลข 6 มาซ้ำ 2 ใบ แต่ไม่มีหมายเลข 8
อย่างไรก็ตาม เป็นความผิดพลาดในการจัดส่ง ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง และทางชลบุรี มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
