กกต.เผยภาพรวมลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยดี "บางกะปิ" มีผู้ใช้สิทธิมากสุด

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการรการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงภาพรวมของการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง ในวันนี้ (1 ก.พ.) ว่า ลงทะเบียนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 8,610 คน ลงทะเบียนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 2,206,138 คน และลงทะเบียนสำหรับผู้พิการทุพพลภาพผู้สูงอายุ 1,666 คน โดยมีหน่วยเลือกตั้งในเขต 521 แห่ง นอกเขตเลือกตั้ง 524 แห่ง สำหรับผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ 22 แห่ง
ทั้งนี้ ภาพรวมตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่เปิดให้มีการลงคะแนนนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้การออกมาใช้สิทธิจำนวนมากที่สุดคือ เขตบางกะปิ จำนวน 5.8 หมื่นคน มีบางหน่วยที่สถานที่อาจจะไม่พอกับจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ หรือบางพื้นที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่น เท่าที่ได้รับรายงาน เขตบางกะปิ จตุจักร เชียงใหม่ ซึ่งมีการลงทะเบียนมากกว่า 5 หมื่นคน และบางเขน กทม. มีผู้ลงทะเบียนกว่า 1 หมื่นคน อาจมีปัญหาการจราจร แต่แก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว
