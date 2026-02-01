พิวโพลเผยคะแนนนิยม "ทรัมป์" ต้นปี 69 ร่วงเหลือ 37% สวนความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ว่าศูนย์วิจัยพิว จัดทำการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 8,512 คน ระหว่างวันที่ 20-26 ม.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชน ในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ปรากฏว่า ความนิยมของชาวอเมริกันที่มีต่อ นายทรัมป์ อยู่ที่ประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ ลดลงประมาณ 3 จุด เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ที่มีต่อนโยบายของทรัมป์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้การสนับสนุน ลดลงจาก 35 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงแรกของการกลับสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่ 2 เมื่อปี 2568
