ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.ยึดทรัพย์คอลเซ็นเตอร์คืนผู้เสียหายผ่านเพจฯ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ปปง.ยึดทรัพย์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เฉลี่ยคืนเงินให้ผู้เสียหาย จากการหลอกลงทุนผ่านเพจ office of online Crime Reporting นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ปปง. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว แอบอ้างใช้ชื่อของ ปปง. และโพสต์ให้ผู้เสียหายจากการโดนหลอกลงทุนมาลงทะเบียนรับทรัพย์สินคืนผ่านเพจดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลลวงทั้งสิ้น และเพจดังกล่าวไม่ใช่เพจทางการของสำนักงาน ปปง. แต่อย่างใด
