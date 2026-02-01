คุมเข้ม 2 ผู้ต้องหามือสังหาร "กำนันยอม" ขึ้น ฮ. ก่อนส่งมอบตำรวจ บช.ภ.9 ดำเนินคดี

วันนี้ (1 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ หนุมาน กองปราบ ควบคุมตัว ร.ท.วิทวัฒน์ บุญสนอง อายุ 41 ปี คนขับรถ และ นายธันพิสิษฐ์ ปัญจสุวรรณ์ อายุ 48 ปี สองมือปืนผู้ต้องหาคดีสังหาร นายพยอม สังข์ทอง หรือ กำนันยอม อายุ 64 ปี ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ขึ้นเครื่องบินตำรวจจากกองบินตำรวจดอนเมือง มาส่งให้ตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ภายหลัง ตำรวจ บช.ภ.9 กับ บช.ก. โดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ สั่งการให้ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน กองปราบ” ไล่ล่าจับกุม นายวิทวัฒน์ บุญสนอง อายุ 41 ปี ได้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.นครนายก
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทั้งคู่ให้การรับสารภาพ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาดังกล่าวส่งมอบให้ตำรวจ บช.ภ.9 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
