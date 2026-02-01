สปส.เปิดบริการแอปฯ sso plus วันนี้ มีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 6.7 หมื่นราย

เพจสำนักงานประกันสังคม โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน sso plus ในวันนี้ (1 ก.พ.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดบริการ sso plus เวลา 09.00 น. มีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 67,000 ราย เฉลี่ย 1,700 รายต่อนาที สำนักงานมีการจัดการระบบรองรับการใช้งานตามลำดับเพื่อให้ผู้ประกันตน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเฝ้าระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีข้อมูลที่แสดงผลบนแอปพลิเคชันของผู้ประกันตนแต่ละคนจะเริ่มทยอยแสดงผล อาจใช้ระยะเวลาโหลดข้อมูล เพื่อให้ครบถ้วน 100% ตามภาระโหลดงานของแอปพลิเคชัน
