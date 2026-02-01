เลือกตั้งล่วงหน้า "อยุธยา-ภูเก็ต-ขอนแก่น" คึกคัก! ปชช.ทยอยใช้สิทธิจำนวนมาก

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศวันนี้ (1 ก.พ.) เป็นไปอย่างคึกคักและเรียบร้อย มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนมารอใช้สิทธิจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท และข้าราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
นางพุทธิพร พลอยผักแว่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย น.ส.ณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย โดยระบุว่า การจัดสถานที่มีความเหมาะสม กว้างขวาง เป็นห้องปรับอากาศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี
ขณะที่จังหวัดภูเก็ต มีประชาชนทั้งในพื้นที่ และผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ พร้อมย้ำให้พิจารณาผลประโยชน์ของจังหวัดและประเทศเป็นหลัก
ส่วนจังหวัดขอนแก่น บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือไคซ์ เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน ผู้มาใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นนิวโหวตเตอร์ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ยังไม่พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้ง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 3 จังหวัด สะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
