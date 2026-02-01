อิสราเอลโจมตีทางอากาศในเมืองกาซาซิตี มีผู้เสียชีวิตราว 32 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองกาซาซิตี ฉนวนกาซา เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ว่า กระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซาออกแถลงการณ์ ว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในเมืองกาซาซิตี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบราย
การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งที่อิสราเอลยืนยันว่า เตรียมกลับมาเปิดด่านราฟาห์ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญระหว่างภาคใต้ของฉนวนกาซากับอียิปต์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ แต่จะยังจำกัดเฉพาะการสัญจรทางเท้าเท่านั้น
การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งที่อิสราเอลยืนยันว่า เตรียมกลับมาเปิดด่านราฟาห์ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญระหว่างภาคใต้ของฉนวนกาซากับอียิปต์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ แต่จะยังจำกัดเฉพาะการสัญจรทางเท้าเท่านั้น