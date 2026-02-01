การเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขตเลือกตั้ง คึกคัก! "บางกะปิ" มียอดขอใช้สิทธิสูงสุด

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกเขตเลือกตั้ง ในวันนี้ (1 ก.พ.) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า เขตบางกะปิ มียอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขต สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวนทั้งสิ้น 58,683 คน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เข้าเตรียมอุปกรณ์ประจำคูหา พร้อมซักซ้อมขั้นตอนการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่มีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงสถานที่เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบลำดับที่และชุดเลือกตั้งของตนเองล่วงหน้า
