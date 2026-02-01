ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 58 พื้นที่ "จตุจักร" สูงสุด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 น. วันนี้ (1 ก.พ.) พบว่า เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 58 พื้นที่ โดย 5 อันดับเขต สูงสุดดังนี้
1.เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 54.2 มคก./ลบ.ม.
2.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 53.9 มคก./ลบ.ม.
3.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 53.4 มคก./ลบ.ม.
4.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
5.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 52.7 มคก./ลบ.ม.
