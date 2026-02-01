อีสานอุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ ภาคอื่นยังหนาวเย็นตอนเช้า ส่วนใต้มีฝนเล็กน้อย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (1 ก.พ.) ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว คาดว่า จะแผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในระยะต่อไป ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส และมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคอื่นๆ ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อย เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร