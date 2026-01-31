ศาลฎีกาสั่งถอน 7 ผู้สมัคร สส.เขต มีคุณสมบัติต้องห้าม ย้ำห้ามลงคะแนนเลือก

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ขอชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของผู้สมัคร สส.แบบเขต ที่ถูกถอดถอนชื่อการรับสมัครเลือกตั้ง สส. ตามมาตรา 52 ของ พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัครใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1.นายฉลอง แสงราษฎร์เมขินทร์ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา เขต 13 หมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
2.น.ส.ชญานันท์ จินดาเจี่ย ผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต 3 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย
3.นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 หมายเลข 6 พรรคประชาชน
4.นายพสิษฐ์ คำชัย ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 2 หมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
5.นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 2 หมายเลข 1 พรรคกล้าธรรม
6.น.ส.วันใหม่ ทรงศิลสอาด ผู้สมัคร สส.ระยอง เขต 4 หมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ
7.นายกิตษณัฐ อินทร์พรหม ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 หมายเลข 4 พรรคกล้าธรรม
