สตาร์บัคส์ เผยรายได้ในจีน เติบโต 11% ติดต่อกันเป็นไตรมาส 3

สำนักข่าวซินหัว รายงานจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ว่า สตาร์บัคส์ เครือร้านกาแฟยักษ์ใหญ่ระดับโลกของสหรัฐฯ เปิดเผยรายได้เติบโตในระดับตัวเลขสองหลัก ในแผ่นดินใหญ่ของจีน และมียอดจำหน่ายจากสาขาเดิมเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 3 แล้ว ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2569 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ รายได้ของสตาร์บัคส์ในแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบแบบปีต่อปี อยู่ที่มากกว่า 823 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 25,800 ล้านบาท) ขณะที่ยอดจำหน่ายในสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากปริมาณการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจำนวนธุรกรรมต่อบิลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 2 เปอร์เซ็นต์
