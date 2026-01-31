สหรัฐฯ สั่งระงับคำร้องใช้โทษประหารมือสังหาร CEO บริษัทประกันที่นิวยอร์ก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ว่า ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สั่งระงับคำร้อง ขอใช้โทษประหารชีวิตต่อ นายลุยจิ มันจิโอนี มือปืนยิงซีอีโอ บริษัทประกัน ผู้ต้องหายิงสังหารผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพเสียชีวิต ที่นครนิวยอร์ก เมื่อเดือน ธ.ค. 2567
ทั้งนี้ ผู้พิพากษายกฟ้องข้อหาทางอาญาของรัฐบาลกลาง 2 ข้อหา ที่อาจมีโทษประหารชีวิต ได้แก่ ข้อหาฆาตกรรม และการใช้ปืนติดที่เก็บเสียง อย่างไรก็ตาม มันจิโอนียังคงต้องต่อสู้กับอีกสองข้อหาในคดีของรัฐบาลกลาง ได้แก่ ข้อหาการสะกดรอยตาม และข้อหาฆาตกรรมในระดับรัฐ
