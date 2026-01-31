"อ.เจษฎ์" เตือน กกต.เตรียมรับมือสถานการณ์ชายแดน หากเกิดเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ เตือนภัยความมั่นคงชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ว่า กัมพูชาได้เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในคณะกรรมการสันติภาพแล้ว ประกอบกับมีเหตุการณ์ยิงระเบิดเข้ามาในฝั่งไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด หรือปัญหาทางวินัยทหาร แต่ประเทศไทยต้องถือว่าเป็นความตั้งใจ
ทั้งนี้ เรียกร้องไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เตรียมตัวรับมือสถานการณ์ทันที เพราะหากเกิดเหตุปะทะ หรือการรุกรานในช่วงที่พรรคการเมืองกำลังแตกแยก อาจส่งผลกระทบถึงขั้นต้องขยับหน่วยเลือกตั้ง หรือเลื่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งจะสร้างปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อน
ทั้งนี้ เรียกร้องไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เตรียมตัวรับมือสถานการณ์ทันที เพราะหากเกิดเหตุปะทะ หรือการรุกรานในช่วงที่พรรคการเมืองกำลังแตกแยก อาจส่งผลกระทบถึงขั้นต้องขยับหน่วยเลือกตั้ง หรือเลื่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งจะสร้างปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อน