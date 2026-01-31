"บิ๊กโจ๊ก" ยันไม่หนี หลังมีกระแสข่าวออกนอกประเทศเพื่อหนีคดี

พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “สุรเชษฐ์ หักพาล” ว่า ส่วนตัวต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ตนมาโดยตลอด ตั้งแต่ถูกให้ออกจากราชการ และขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ตอนต่อสู้คดี วันนี้ที่ตนออกมาพูดเพราะมีคนพยายามสร้างกระแสว่าตนหลบหนีออกนอกประเทศ
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่ได้หนีไปไหน และอย่าพยายามสร้างกระแสข่าว เพราะตนใช้ชีวิตปกติอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลัก และยังอยู่บ้านหลังเดิมที่เคยถูกค้น อาจมีกลับบ้านที่จังหวัดสงขลาบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งยังมีประชาชนพบเห็นและเข้ามาขอถ่ายรูป
