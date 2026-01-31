"อนุทิน" ยันไม่แทรกแซงปมที่ดินเขากระโดง สั่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีบางฝ่ายพยายามทวงถามความคืบหน้าที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ยื่นฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิทับซ้อน ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ที่พยายามจะบอกว่ายึดมาแล้วยึดเมื่อไหร่ มีแต่สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกอย่าง ไม่มีการแทรกแซง ทุกวันนี้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตนยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นใคร วันนั้นยังปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่ม จะให้เขาลาออกทั้งๆ ที่ยังไม่มีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เลย