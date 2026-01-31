มส.เห็นชอบฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 59

รศ.ชัชพล ไชยพร นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 3/2569 ได้มีมติเห็นชอบ ตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานสมัชชามหาคณิสสร เสนอว่า ในการประชุมสมัชชามหาคณิสสร ครั้งที่ 2/256ค ได้พิจารณาเรื่องการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 59 ปี 2569 โดยมีคณะกรรมการสมัชชามหาคณิสสร ประกอบด้วย ประธานสมัชชามหาคณิสสร เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาคทั้ง 18 ภาค ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 18 ภาค และพระสังฆาธิการในต่างประเทศ ได้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ รวมจำนวน 411 รูป และมีมติกำหนดให้จัดอบรมสอบความรู้พระอุปัฌาย์ระหว่างวันที่ 18-23 ก.พ. 2569
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมสมัชชามหาคณิสสร ยังมีมติให้ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ จากเงินงบประมาณศาสนสมบัติกลางในการดำเนินการจัดฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 59 โดย มส. ได้มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เสนอ
