ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เผยนโยบายแก้ปัญหาขยะ ตั้งโรงไฟฟ้ากำจัด-ลดค่าไฟ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนรุตม์ชัย บุนนาค ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ เขต 3 พรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงนโยบายการหาเสียงว่า ตั้งเป้าแก้ปัญหาขยะล้น หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยจะตั้งโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อลดขยะ และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ทำให้เป็นเมืองที่มีค่าไฟฟ้าถูกลงอีกด้วย