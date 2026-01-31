"อนุทิน" เผยการปราศรัยเป็นเป้าหาเสียงของ ภท. เตรียมเดินสายหลายจังหวัด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการปราศรัยใหญ่ที่สวนลุมพินี ซึ่งมองกันว่าเป็นการปราศรัยที่ดุเดือด ว่า เป็นการปราศรัยปกติ ในจุดที่เป็นเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ที่จะปักธงให้ได้ ซึ่งจากนี้ คงต้องเดินทางไปอีกหลายจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพฯ
ส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ออร์แกนิกนี่แหละ เดินขอเสียงพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาของเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร
