ผู้ตรวจราชการ ศธ.ย้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียน-สถานศึกษาปลอดภัย-แก้ปัญหา Zero Dropout

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมี นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจำ จ.อุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
ดร.ภูมิพัทธ ได้มอบแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยเน้นย้ำการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็น การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา (Zero Dropout) รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
