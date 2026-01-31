ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก.แรงงานรับแรงทำงานทำฟาร์มที่ออสเตรเลีย ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊กชื่อ กระทรวงการจัดหางานต่างประเทศ เปิดรับแรงงานทำฟาร์มที่ประเทศออสเตรเลีย เงินเดือน 80,000 บาท รับรองโดยกระทรวงแรงงาน นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการจัดหางาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการจัดหางาน ตรวจสอบและยืนยันว่า เพจฯ กระทรวงการจัดหางานต่างประเทศ ดังกล่าว เป็นเพจที่มิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อและสัญลักษณ์ของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ขอให้ประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของท่านไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้
