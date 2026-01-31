ผอ.เขื่อนรัชชประภา เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งศรัทธา ทอดผ้าสามัคคี

นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้อำนวยการ เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งศรัทธา ทอดผ้าสามัคคี เพื่อการศึกษา” พร้อมร่วมเป็นประธานเจ้าภาพถวายเงินปัจจัยสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนของโรงเรียน
โอกาสนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นางกัญจนา สมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม นางสาวกริชนาฏ สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน สจ.อมรรัตน์ กล่อมเจริญ ดร.ดำหริ จันทชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี–ชุมพร และ ดร.วิชชุตา มาชู ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมถึงศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
