กษ.สัมมนาติดตามผลเยาวชนเกษตรไทยจากญี่ปุ่น หวังยกระดับมาตรฐานผลิต-เทคโนโลยี

น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ม.ค.) มีการเปิดสัมมนาติดตามผลเยาวชนเกษตรไทยจากญี่ปุ่น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งในกรอบสภาแลกเปลี่ยนเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAEC) และความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรไทยไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นโครงการสำคัญที่สร้างบุคลากรคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีเยาวชนผ่านการฝึกงานแล้วกว่า 700 คน ซึ่งได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์กลับมาพัฒนาภูมิลำเนา สร้างอาชีพ และเป็นต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามและประเมินผลความสำเร็จของเยาวชนเกษตร พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางเทคนิคเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างสูงสุด
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างรากฐานความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างเยาวชนไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของญี่ปุ่น
