"มาร์ค" นำทีม ปชป.ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.ขอคะแนนเสียงชาวกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

วันนี้ (31 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคฯ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ นายอิศรา สุนทรวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคฯ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฯ ลงพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนในตลาดหนองจอกให้กับ นายฐิติวัชร์ ดีประเสริฐวงศ์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 17 เขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชีและแขวงลำต้อยติ่ง) เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้)
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ และคณะ เดินทางไปยังตลาดเคหะฉลองกรุง ช่วยหาเสียงให้กับนายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 18 เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงโคกแฝด แขวงลำผักชีและแขวงลำต้อยติ่ง) เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว) เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ)
