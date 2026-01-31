"ยศชนัน" ลงพื้นที่พะเยา มั่นใจ พท.เจาะฐานเสียง "ธรรมนัส" ได้

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.พะเยา ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีโอกาสสามารถเจาะพื้นที่นี้ได้หรือไม่ ว่า มีโอกาสสูงมาก เนื่องจากนโยบายที่ส่งมอบลงไป รวมถึงการที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ ได้รับเสียงตอบรับดีมาก เรียกได้ว่า ดีเกินคาด สิ่งนี้ทำให้มั่นใจและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจ
นอกจากนี้ บนเวทีปราศรัยทุกคนก็สามารถสื่อสารนโยบายของเราออกไปได้ ฉะนั้น เรามีความมั่นใจขึ้นมาก และมั่นใจว่า จะสามารถได้รับความไว้วางใจทั้ง 3 เขต
