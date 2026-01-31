ชทพ.ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนชุดเก่า

วันนี้ (31 ม.ค.) พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2569 ที่สำนักงานสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไป
สำหรับบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ มีแกนนำพรรคคนสำคัญเดินทางมาร่วมประชุมด้วยหลายคน อาทิ นายจองชัย เที่ยงธรรม สมาชิกพรรค นายสมชาย สุจิตต์ สมาชิกพรรค โดยที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค นายเอกสิษฐ์ อัครศักดิ์กีรติ รองหัวหน้าพรรค นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา เลขาธิการพรรค นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสุรชัย ทิณเกิด นายอภิวัชร บัวพันธ์ และนายบุญส่ง รัตนพร
