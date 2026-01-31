ผู้ว่าฯ สุโขทัยเปิดงาน UNESCO Creative Cities ชูมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNESCO Creative Cities ชูมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์ (Creative City of Crafts and Folk Art)
ที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNESCO Creative Cities จังหวัดสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน พร้อมด้วยสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน จัดงาน UNESCO Creative Cities จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และต่อย่อยอดการประกาศรับรองจาก UNESCO ที่ยกให้สุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์ ในสาขาเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts and Folk Art) และรางวัลต่าง ๆ โดยนำเอกลักษณ์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มาพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและเมืองบริวาร เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการออกแบบกิจกรรมที่ดึงชุมชนเจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปิน ครูช่าง จนถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วน ร่วมของคนในพื้นที่ที่ให้คนท้องถิ่นเห็นคุณค่าในมรดกที่ UNESCO รับรองและสืบสานต่อยอดอย่างร่วมสมัยไปสู่การเสนอขายการท่องเที่ยวและขยายตลาดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNESCO Creative Cities จังหวัดสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน พร้อมด้วยสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน จัดงาน UNESCO Creative Cities จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และต่อย่อยอดการประกาศรับรองจาก UNESCO ที่ยกให้สุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์ ในสาขาเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts and Folk Art) และรางวัลต่าง ๆ โดยนำเอกลักษณ์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มาพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและเมืองบริวาร เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการออกแบบกิจกรรมที่ดึงชุมชนเจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปิน ครูช่าง จนถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วน ร่วมของคนในพื้นที่ที่ให้คนท้องถิ่นเห็นคุณค่าในมรดกที่ UNESCO รับรองและสืบสานต่อยอดอย่างร่วมสมัยไปสู่การเสนอขายการท่องเที่ยวและขยายตลาดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ