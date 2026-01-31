นายกฯ นำ ครม.บำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระพันปีหลวง - ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย

วันนี้ (31 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) และกิจกรรมแสดงความอาลัย รวมพลังแห่งความภักดี เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี โดยพระสงฆ์เดินออกรับบิณฑบาต จำนวน 93 รูป
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร นายกรัฐมนตรีและน.ส.ธนนนท์ นิรามิษ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คู่สมรส ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตมั่น ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งขวัญและกำลังใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ เป็นแบบอย่างแห่งการทรงงาน ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอันหาที่เปรียบมิได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงริเริ่ม ได้ก่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาค ทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยให้ธำรงไว้ และยังคงผลิดอกออกผล ยังประโยชน์ยิ่งแก่ผืนแผ่นดินไทย จวบจนกาลปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่งพระแม่ของแผ่นดิน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี และจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร นายกรัฐมนตรีและน.ส.ธนนนท์ นิรามิษ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คู่สมรส ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตมั่น ร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งขวัญและกำลังใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ เป็นแบบอย่างแห่งการทรงงาน ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอันหาที่เปรียบมิได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงริเริ่ม ได้ก่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาค ทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยให้ธำรงไว้ และยังคงผลิดอกออกผล ยังประโยชน์ยิ่งแก่ผืนแผ่นดินไทย จวบจนกาลปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่งพระแม่ของแผ่นดิน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี และจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป