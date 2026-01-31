อุดรฯ เตรียมจัดงาน “เกษตรแฟร์ 2026” หวังสร้างโอกาสการตลาดให้กับสินค้าเกษตร

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี นายทศพร ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จ.อุดรธานี ในพระอุปถัมภ์ นายณัฐวุฒิ อ่ำศรี ประธาน Young Smart Farmer จ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรแฟร์ 2026” (GMS Agri & Food 2026) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอย่างยั่งยืน อุดรธานี เมืองน่าอยู่ ภายใต้แนวคิด “เกษตรกร พร้อมเสิร์ฟ ช้อป ชิม ริม นา พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” โดยมีนางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว นายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายสรายุทธ์ คงประสานกาล รองประธานหอการค้าและประธานโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ฯ นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้า หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม
ทั้งนี้ งานเกษตรแฟร์ 2026 (GMS Agri & Food 2026) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภาคเกษตร
