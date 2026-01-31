วุฒิฯ สหรัฐฯ ผ่านจัดสรรงบฯ ให้รัฐบาลกลาง ก่อนชัตดาวน์จากเหตุสภาฯ ปิดสมัยประชุม

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ว่า วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านข้อตกลงในนาทีสุดท้าย เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่รัฐบาลกลาง แม้พรรคเดโมแครตแสดงความไม่พอใจ ต่อกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ไอซีอี) สังหารผู้ประท้วง 2 คน ที่รัฐมินนิโซตา
ทั้งนี้ กำหนดปิดหน่วยงานรัฐบาล เริ่มแล้ววันนี้ (31 ม.ค.) เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุมจนถึงวันจันทร์ (2 ก.พ.) หมายความว่า จะไม่สามารถรับรองกฎหมายที่วุฒิสภาเห็นชอบแล้วได้ทันเวลา ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศ และการชัตดาวน์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
