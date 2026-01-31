ปลัด กษ.ร่วมงาน Gulfood 2026 หวังเพิ่มช่องทางการค้า - ต่อยอดการส่งออก

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเข้าร่วมงาน “Gulfood 2026” ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ว่า กระทรวงฯ มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องความต้องการของตลาด โดยผลไม้ไทยเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายผลักดันให้มีการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมงาน Gulfood 2026 ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการค้าใหม่ ๆ ที่จะสามารถต่อยอด เพิ่มมูลค่าการส่งออก และขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งแอฟริกาและยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการผลไม้เมืองร้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง