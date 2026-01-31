SWOC เตรียมแผนบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 62,923 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ รวมกัน ขณะที่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 21,000 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯ จนถึงขณะนี้ ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้วกว่า 13,979 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของแผนฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อย ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางแห่งอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก แต่ปริมาณน้ำที่มีอยู่ยังเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย โดยกรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างปราณีต มีการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน
