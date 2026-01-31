จนท.สกัดไฟป่าเขาสามพระยาได้แล้วกว่า 90% หลังพบจุดความร้อนลามเข้าชุมชน

นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายสุขุม จันทโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายธีรชาติ เปียประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผอ.สบอ.3 เพชรบุรี กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ห้วยทราย หัวหน้าพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามพระยา นำเจ้าหน้าที่ไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการ หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP หลายจุดพบไฟได้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าในเขตชุมชนบ่อฝ้าย อ.หัวหิน ส่งผลให้มีกลุ่มควันลอยไปในอากาศเข้าเขตพื้นที่ชุมชนตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งกระเช้าตักน้ำ บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ลาดชันที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าพื้นที่ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลาม จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้แล้วมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์