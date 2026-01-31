"ยศชนัน" นำทีม พท.ลงพื้นที่เชียงราย ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง

วันนี้ (31 ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ช่วย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต5 และนายสง่า พรมเมือง ผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 7 หาเสียง ที่โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
ทั้งนี้ มีประชาชนรอรับฟังการปราศรัยจนเต็มสนามหญ้าหน้าโรงเรียน และทันทีที่ นายยศชนัน เดินทางมาถึง ต่างกรูเข้าไปขอถ่ายภาพ และโน้มตัวนายยศชนันเข้ามาหอม และมอบพวงมาลัยไข่หมักสมุนไพร ถั่วฝักยาว กล้วยหอม
