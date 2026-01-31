xs
xsm
sm
md
lg

จีนยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร 7 สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ว่า เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า จีนยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร 7 คน จากกรณีพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชน