อดีต รมช.คลัง ห่วงตลาดหุ้นไทยซ้ำรอยอินโดฯ แนะสร้างความเชื่อมั่นจริงจัง

นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีอินโดนีเซียเตือนใจตลาดทุนไทย โดยระบุว่า ตลาดหุ้นอินโดนีเซียร่วงแรงกว่า 16% ภายในเวลาเพียง 2 วัน ไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจถดถอย ไม่ได้เกิดจากหนี้สาธารณะ และไม่ได้เกิดจากการถูกปรับลดเครดิตเรทติ้งประเทศ หากเกิดจากคำเตือนของ บริษัทจัดทำดัชนีราคาหุ้น หรือ MSCI ว่าอินโดนีเซียอาจถูกลดสถานะจาก Emerging Market (ตลาดเกิดใหม่) เป็น Frontier Market (ตลาดหุ้นชายขอบ) เหตุการณ์นี้สะท้อนความจริงสำคัญของโลกการเงินยุคใหม่ว่า ความเชื่อมั่นของ index provider มีผลต่อเงินทุนเร็วและแรงกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ทั้งที่ MSCI ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐ และไม่มีอำนาจตามกฎหมาย แต่ดัชนีของบริษัทถูกใช้เป็น อ้างอิง ของกองทุน passive, ETF และกองทุนบำนาญทั่วโลก ดังนั้น การถูกจัดกลุ่มผิดที่ จึงไม่ใช่เรื่องภาพลักษณ์ แต่หมายถึง เงินลงทุนที่ต้องขายออกโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ ไทยต้องถามตัวเองไม่ใช่ว่า เศรษฐกิจเรายังโตไหม แต่คือ ตลาดทุนของเรายังโปร่งใสและคาดเดาได้เพียงพอในสายตา MSCI หรือไม่ บทเรียนจากอินโดนีเซียชี้ชัดว่า สิ่งที่ MSCI กังวลไม่ใช่ growth story แต่คือ free float ที่ไม่สะท้อนสภาพคล่องจริง
