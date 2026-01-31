xs
ราคาทองเปิดวันนี้ ร่วง 1,200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 09.23 น. (ครั้งที่ 1) ปรับลดลง 1,200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 74,200.00 บาท รับซื้อ 74,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 75,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,616.40 บาท