พรรคไทยชนะวอนขอคะแนนเสียง ปชช. ให้พรรคเล็กมีโอกาสทำงานการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณพล บริบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เบอร์ 17 เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่หาเสียงในระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยชนะ เบอร์ 17 เพื่อขอคะแนนเสียงในพื้นที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อขอคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ยอมรับว่า การเมืองมีการแข่งขันกันสูงในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากพรรคเล็กๆ ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานทางการเมือง เพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพราะพรรคไทยชนะก่อกำเนิดมาจากประชาชน โดยยึดเอาความตั้งการของประชาชนเป็นที่ตั้ง