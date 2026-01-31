พรรคไทยชนะวอนขอคะแนนเสียง ปชช. ให้พรรคเล็กมีโอกาสทำงานการเมือง

นายณพล บริบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เบอร์ 17 เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่หาเสียงในระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยชนะ เบอร์ 17 เพื่อขอคะแนนเสียงในพื้นที่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อขอคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ยอมรับว่า การเมืองมีการแข่งขันกันสูงในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากพรรคเล็กๆ ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานทางการเมือง เพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพราะพรรคไทยชนะก่อกำเนิดมาจากประชาชน โดยยึดเอาความตั้งการของประชาชนเป็นที่ตั้ง
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อขอคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ยอมรับว่า การเมืองมีการแข่งขันกันสูงในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากพรรคเล็กๆ ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานทางการเมือง เพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพราะพรรคไทยชนะก่อกำเนิดมาจากประชาชน โดยยึดเอาความตั้งการของประชาชนเป็นที่ตั้ง