ทหารไทยคาดกัมพูชาเดินเข้าหาทำแฟร์สะดุด จนต้องยิงเตือน ก่อนประสานแก้ปัญหา

กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยระบุว่า เมื่อวานนี้ (30 ม.ค.69) เกิดเหตุแฟร์สะดุด หรือ แนวป้องกัน บริเวณฐานปฏิบัติการทมอฉัตรทำงาน ทำให้เกิดการส่องสว่างขึ้น คาดว่า ทหารกัมพูชาเดินผ่านช่องทางเข้าหากำลังฝ่ายไทย จากนั้นเวลา 21.00 น. ได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ไม่ทราบจุดขึ้นตรวจการณ์ เห็นจุดตกบริเวณทิศตะวันออก ฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จากนั้น ตรวจพบการส่องไฟคล้ายการค้นหาสิ่งของและปรากฏเส้นเรืองแสงเป็นเส้นตรงคล้ายเลเซอร์ ชี้เป้าส่องตรงมายัง ฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก ฝ่ายไทยจึงยิงแจ้งเตือนตามเหตุการณ์หลังจากนั้นเสียงปืนสงบ ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระทันหันไม่มีการเตรียมการ
