"สุดารัตน์" ขออาสารื้อระบบงบฯ 30 บาท หลังการรักษาจากระบบบัตรทองเริ่มวิกฤต

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับฟังปัญหาจากประชาชนที่สะท้อนถึงวิกฤตระบบบัตรทอง มีกรณีคนไข้เสียชีวิตจากการเกี่ยงรับตัวระหว่างโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหางบประมาณ โดยปัจจุบันระบบ 30 บาท กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต และกลายเป็นระบบ Sick Care หรือเน้นการรักษาหลังจากเจ็บป่วย แทนที่จะเป็น Healthcare ที่เน้นการดูแลสุขภาพ ไม่ให้คนป่วย เพราะการจัดงบประมาณที่ผิดหลักการ และส่อแววไม่โปร่งใส
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติงบประมาณรายหัวปีล่าสุดประมาณ 4,100 บาท แต่มีผิดปกติในการจัดสรรงบประมาณที่ทำให้โรงพยาบาลเดินหน้าต่อไม่ได้
ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย ขออาสาเข้าไปปรับรื้อระบบงบประมาณ 30 บาท โดยเฉพาะระบบการเก็บงบฯ ไว้ที่ส่วนกลางถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่างจากสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายงบ 90 เปอร์เซ็นต์ ให้โรงพยาบาลโดยตรง เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่มีคุณภาพ และจะช่วยลดภาระการขาดทุนของโรงพยาบาล และหยุดยั้งการล่มสลายของระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคได้
