หุ้นไทยปิดภาคบ่าย -5.45 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 46,898.74 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (30 ม.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,325.62 จุด ลดลง 5.45 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.41 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,898.74 ล้านบาท