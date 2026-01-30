xs
ราคาทองครั้งที่ 66 ปรับขึ้น 200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 76,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 16:33 น. (ครั้งที่ 66) ปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 75,750.00 บาท รับซื้อ 75,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 76,550.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 74,132.40 บาท