รองเลขาฯ กกต.ยื่นหนังสือ ธปท.ขอข้อมูลปมการโอน-ถอนเงินผิดปกติช่วงเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้ นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้ายื่นหนังสือต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอทราบรายละเอียดการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความผิดปกติ ในช่วงระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง สส.นั้น
วันนี้ (30 ม.ค.69) นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้ายื่นหนังสือขอทราบรายละเอียดการโอน หรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความผิดปกติดังกล่าว โดยมีผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือเรียบร้อยแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งรายละเอียดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทราบเร็วที่สุด ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
