ราคาทองครั้งที่ 65 ร่วง 250 บ. ทองรูปพรรณขายออก 76,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 16:27 น. (ครั้งที่ 65) ลดลง 250 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 75,550.00 บาท รับซื้อ 75,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 76,350.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 73,935.32 บาท