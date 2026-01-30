กบข.เผยปี 68 สร้างผลตอบแทนสมาชิกได้ดีกว่าคาด อยู่ที่ 5.18% แม้เจอแต่ความท้าทาย

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า แม้การลงทุนในปี 2568 จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ กบข.สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้ดีกว่าที่คาดหมายไว้ สร้างผลตอบแทนกองสมาชิก รวม 5.18% เพิ่มจาก 3.91% ในปี 67 โดยหากพิจารณาแผนสมดุลตามอายุมีผลตอบแทนที่ 8.74% และแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปที่ 4.31% สะท้อนถึงการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมที่ช่วยเสริมศักยภาพผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี
สำหรับผลตอบแทนรายแผนส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะแผนทองคำ ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 52.78% แผนหุ้นต่างประเทศ 17.47% แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 9.38% แผนเชิงรุก 65 8.89% นอกจากนี้ กบข. ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนสมาชิกที่มีโอกาสบรรลุเงินก้อนเพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอย่างมีสุข ในระดับดี จาก 18% เป็น 25% ได้ด้วย
สำหรับผลตอบแทนรายแผนส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะแผนทองคำ ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 52.78% แผนหุ้นต่างประเทศ 17.47% แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 9.38% แผนเชิงรุก 65 8.89% นอกจากนี้ กบข. ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนสมาชิกที่มีโอกาสบรรลุเงินก้อนเพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอย่างมีสุข ในระดับดี จาก 18% เป็น 25% ได้ด้วย