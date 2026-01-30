โต้โยต้า ตั้งเป้ายอดขายเชิงรุกปี 69 โต 6% มุ่งส่วนแบ่งกำไรตลาด 38.6%

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในปี 2569 โดยคาดการณ์ว่า ตลาดจะยังคงอยู่ในสภาวะทรงตัว และต้องเฝ้าติดตามปัจจัยท้าทายอย่างใกล้ชิด ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจ ทิศทางการเมือง และความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง โดยมองเห็นแรงหนุนสำคัญจากกิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสร้างสีสันและแรงจูงใจให้ผู้บริโภค
ทั้งนี้ คาดการณ์ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศปี 2569 ไว้ที่ 630,000 คัน หรือขยายตัวเล็กน้อยที่ 1.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่โตโยต้าตั้งเป้ายอดขายเชิงรุกไว้ที่ 243,000 คัน เติบโตขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ พร้อมมุ่งเป้าส่วนแบ่งการตลาดที่ 38.6 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์และรถกระบะที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้ง
