EU เห็นชอบให้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน เป็นองค์กรก่อการร้าย

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม วันนี้ (30 ม.ค.) ว่า สหภาพยุโรป (อียู) เห็นชอบกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (ไออาร์จีซี) เป็นองค์กรก่อการร้าย เนื่องจากการปราบปรามการประท้วงครั้งใหญ่ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต นับเป็นการประณามอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลเตหะราน
นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า การตัดสินใจของรัฐมนตรีต่างประเทศของอียู เป็นสิ่งที่ควรทำมานานแล้ว และคำว่า ผู้ก่อการร้าย เหมาะสมที่จะใช้เรียกระบอบการปกครองที่ปราบปรามการประท้วงของประชาชนอย่างนองเลือด
